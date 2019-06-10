Пн, 10.06.2019
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Не догадываетесь, какое необычное место выбрала эта пара: вчера состоялась свадьба известных эстонских актеров

Saara Kadak ja Märt Pius filmi «Lõbus perekond» esilinastusel.

ФОТО: Joakim Klementi/Postimees

Популярные эстонские актеры, Саара Кадак и Мярт Пиус, узаконили свои отношения несколько дней назад, а вчера, 9 июня, пара организовала праздничную церемонию для близких.

Саара Кадак поделилась в инстаграм первыми фото, под публикацией она написала «Mr & Mrs Pius».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mr & Mrs Pius

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За мероприятием можно было наблюдать через социальные сети.

Например, на церемонии присутствовал барабанщик группы Даниеля Леви Джошуа Вийналассь с женой Анетт, котороя с помошью Instagram story делилась видео и фото со свадьбы.

Также, на свадьбе была певица Кети Уйбомяги.

На празднике выступала группа Legend, участниками которой являются Марви Валласте, Рольф Роосалу и Лаури Пихлап.

Saara Kadaku ja Märt Piusi pulmapidu.

ФОТО: Anett Viinalass/Instagram

Saara Kadaku ja Märt Piusi pulmapidu.

ФОТО: Anett Viinalass/Instagram

Pulmarong Saara Kadaku ja Märt Piusi pulmapeol.

ФОТО: Kethi Uibomägi/Instagram

Saara Kadak oma pulmas.

ФОТО: Kethi Uibomägi/Instagram

Ansambel Legend Saara Kadaku ja Märt Piusi pulmas.

ФОТО: Stina Kase/Instagram

Организатор свадьбы Гятлин Танни сказала, что пара хотела устроить максимально приватный праздник, куда приглашены только самые близкие люди.

Саара и Мярт стали жить вместе в 2015 году. Они объявили о помолвке в июле 2016, а в ноябре того же года стало известно, что пара ждет ребенка. 25 марта 2017 года у них родилась дочь Сюсанна.

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