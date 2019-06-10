Не догадываетесь, какое необычное место выбрала эта пара: вчера состоялась свадьба известных эстонских актеров

Саара Кадак поделилась в инстаграм первыми фото, под публикацией она написала «Mr & Mrs Pius».

За мероприятием можно было наблюдать через социальные сети.

Например, на церемонии присутствовал барабанщик группы Даниеля Леви Джошуа Вийналассь с женой Анетт, котороя с помошью Instagram story делилась видео и фото со свадьбы.

Также, на свадьбе была певица Кети Уйбомяги.

На празднике выступала группа Legend, участниками которой являются Марви Валласте, Рольф Роосалу и Лаури Пихлап.

Saara Kadaku ja Märt Piusi pulmapidu. ФОТО: Anett Viinalass/Instagram

Saara Kadaku ja Märt Piusi pulmapidu. ФОТО: Anett Viinalass/Instagram

Pulmarong Saara Kadaku ja Märt Piusi pulmapeol. ФОТО: Kethi Uibomägi/Instagram

Saara Kadak oma pulmas. ФОТО: Kethi Uibomägi/Instagram

Ansambel Legend Saara Kadaku ja Märt Piusi pulmas. ФОТО: Stina Kase/Instagram

Организатор свадьбы Гятлин Танни сказала, что пара хотела устроить максимально приватный праздник, куда приглашены только самые близкие люди.