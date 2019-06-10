Не догадываетесь, какое необычное место выбрала эта пара: вчера состоялась свадьба известных эстонских актеров

Популярные эстонские актеры, Саара Кадак и Мярт Пиус, узаконили свои отношения несколько дней назад, а вчера, 9 июня, пара организовала праздничную церемонию для близких.
Саара Кадак поделилась в инстаграм первыми фото, под публикацией она написала «Mr & Mrs Pius».
За мероприятием можно было наблюдать через социальные сети.
Например, на церемонии присутствовал барабанщик группы Даниеля Леви Джошуа Вийналассь с женой Анетт, котороя с помошью Instagram story делилась видео и фото со свадьбы.
Также, на свадьбе была певица Кети Уйбомяги.
На празднике выступала группа Legend, участниками которой являются Марви Валласте, Рольф Роосалу и Лаури Пихлап.
Организатор свадьбы Гятлин Танни сказала, что пара хотела устроить максимально приватный праздник, куда приглашены только самые близкие люди.
Саара и Мярт стали жить вместе в 2015 году. Они объявили о помолвке в июле 2016, а в ноябре того же года стало известно, что пара ждет ребенка. 25 марта 2017 года у них родилась дочь Сюсанна.