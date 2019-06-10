Без комплексов: тысячи голых велосипедистов выехали на улицы городов

Ежегодное мероприятие проходит в более чем 70 городах по всему миру. Акция направлена на повышение осведомленности об уязвимости велосипедистов на дороге, бодипозитив и уменьшение зависимости от нефтепродуктов.

Кстати, участникам акции необязательно иметь велосипед, можно прокатиться и на роликах или скейте. Ну а дресс-код всего этого торжества звучит примерно так: «Настолько гол, насколько смел!»