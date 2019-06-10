Пн, 10.06.2019
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  • Без комплексов: тысячи голых велосипедистов выехали на улицы городов

Без комплексов: тысячи голых велосипедистов выехали на улицы городов
Галерея 18+!

В минувшие выходные тысячи велосипедистов проехали по городским улицам без одежды во время участия во Всемирном голом велопробеге – World Naked Bike Ride. 

Ежегодное мероприятие проходит в более чем 70 городах по всему миру. Акция направлена на повышение осведомленности об уязвимости велосипедистов на дороге, бодипозитив и уменьшение зависимости от нефтепродуктов.

Кстати, участникам акции необязательно иметь велосипед, можно прокатиться и на роликах или скейте. Ну а дресс-код всего этого торжества звучит примерно так: «Настолько гол, насколько смел!»

В галерею вошли кадры из Англии, Америки, Канады и Мексики. Смотрите сами на этих смельчаков!

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