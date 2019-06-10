Только взгляните! Племянница Танеля Падара выросла настоящей красоткой

Аманда Ребека родилась от брака Герли Падар с финном Аки Харьяненом. Правда, пара развелась летом 2006 года. Теперь сестра Танеля Падара уже много лет живет с эстонским танцором Мартином Пармасом, с которым она познакомилась на Канале 2, снимаясь в передаче «Танцы со звездами». У них также есть четырехлетняя дочь Камилла Миранда.

В то же время Аманда Ребека стала первоклассной танцовщицей, которая давно достигла успехов не только в Эстонии, но и за рубежом.