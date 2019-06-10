Только взгляните! Племянница Танеля Падара выросла настоящей красоткой
Дочь певицы Герли Падар, Аманда Ребека Падар, которая с раннего детства увлекается танцами, поделилась в Instagram летним кадром с пляжа. Девочка подросла и превратилась в настоящую красотку.
Аманда Ребека родилась от брака Герли Падар с финном Аки Харьяненом. Правда, пара развелась летом 2006 года. Теперь сестра Танеля Падара уже много лет живет с эстонским танцором Мартином Пармасом, с которым она познакомилась на Канале 2, снимаясь в передаче «Танцы со звездами». У них также есть четырехлетняя дочь Камилла Миранда.
В то же время Аманда Ребека стала первоклассной танцовщицей, которая давно достигла успехов не только в Эстонии, но и за рубежом.
24 апреля Tartu Postimees написал, что спортсмены из танцевальной школы Prestige и эстонские мастера Аманда Ребека Падар и Роберт Вейде выступили в полуфинале чемпионата Европы, получив 13-е место в латиноамериканских танцах.