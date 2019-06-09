Доверяй, но проверяй! Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 10 по 16 июня

Первое и самое важное из всего, что необходимо знать про эту неделю, — звезды будут крайне благосклонны к тем, кто устремит свой взор в будущее. Важно не терять концентрацию и делать то, что поможет преуспеть в любви и делах не только сейчас, но и потом. Медитация на создание успешного будущего будет очень кстати, пишет Daylihoro.

Овен

У Овнов начинается период глобальных изменений. Это хорошо, но им понадобится также умение сохранять позитивное настроение в любой ситуации. Полезны на этой неделе изменения внешнего вида: покупка новой одежды, походы к парикмахерам и стилистам. Дома тоже желательно что-нибудь поменять — можно сделать перестановку мебели, купить что-то красивое и важное из аксессуаров.

Всe это сделает Овнов более стремительными и напористыми, поможет избежать лени и прокрастинации. Мир откроет свои двери для представителей этого Знака Зодиака, их жизнь изменится в лучшую сторону. Разумеется, придется приложить некоторые усилия и помнить об оптимизме, но это не так уж и сложно, особенно сейчас, когда планеты на большом энергетическом подъеме.

Телец

Настает пора для того, чтобы воспользоваться талисманами на удачу. Звезды пробудят в Тельцах страсть, но не позаботятся о помощи в трудных ситуациях. Мотивации будет хоть отбавляй, а вот осторожность не станет сильной стороной многих Тельцов. Им придется помнить о том, что рваться в бой нужно обдуманно, с минимальными рисками.

Общаться с приятными людьми тоже стоит почаще. Если какое-то дело будет требовать больших вложений сил и времени, то можно обратиться за помощью к тем, кто заслуживает доверия. Посвящать в свои планы людей, которые могут обмануть, не стоит. Не стоит также останавливаться, позволяя страхам управлять собой. Это время любовных подвигов и максимальной самоотдачи на работе.

Близнецы

У Близнецов могут случаться резкие перепады настроения. Причина в том, что звезды и планеты сейчас в большом диссонансе друг с другом. Три ежедневных упражнения помогут повысить настроение, а также укрепить уверенность Близнецов. Сейчас это предельно важно для того, чтобы произвести первое впечатление на людей, найти вторую половинку или успешно пройти собеседование на работу.

Некоторое время стоит посвятить защите слабых и помощи окружающим. Доброта не останется безответной, но в добрых делах потребуется решимость и сила воли. На выходных звезды и планеты хотят видеть Близнецов физически активными. Им стоит начать цикл физических упражнений, побольше ходить. Можно отправляться на дачу, начинать ремонт дома, уезжать в другой город на прогулку.

Рак