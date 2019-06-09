«Сам испугался»: 20 лет назад Джуна предупредила репетировавшего похороны Алибасова об «огне из горла»

Бывшая жена находящегося в критическом положении в реанимации российского продюсера Бари Алибасова рассказала об обстоятельствах, при которых тот репетировал свои похороны семь лет назад. Виктория Максимова заявила, что была шокирована, узнав о задумке продюсера.

Напомним, что фото с репетиции похорон Алибасова, которые прошли семь лет назад, опубликовал адвокат Сергей Жорин. На кадрах виден черный гроб, около которого собрались друзья и подопечные продюсера, в том числе участники группы «На-На». Максимова заявила, что экс-муж не боялся шутить о смерти и шокировать окружающих, поэтому и придумал эту «репетицию». По ее словам, она ничего не знала об этом и приехала уже в кафе, где проходили «поминки».

Как вспоминает Максимова, в помещении находилась урна с якобы прахом Алибасова, а сам он приехал на фуршет замаскировавшись, наклеив усы и бороду. Алибасов наблюдал за поведением окружающих и слушал их разговоры. Однако после «шоу» произошел инцидент, напугавший скептика-продюсера. Когда он отправился домой, под ним подломилась железная ножка кресла, и он упал.

«Сам испугался. Как мне кажется, с тех пор он понял: с таким не шутят», – подчеркнула рассказчица в эфире телеканала НТВ.

Тем временем вокруг трагедии продюсера продолжают происходить странные вещи. Так СМИ вспомнили разговор ясновидящей Джуны и Алибасова, состоявшийся двадцать лет назад. Она предупредила Алибасова об «огне, идущем из горла». Тот только посмеялся и в шутку уточнил, стоит ли ему отказаться от пения? Джуна ответила, что это не повод для юмора: пришедший ей образ может говорить об онкологии и посоветовала шоумену поменьше пить горячий чай.

Напомним, что сейчас Алибасов находится в реанимации Института скорой помощи имени Склифосовского после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока. Врачи диагностировали у него серьезные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.