Вс, 9.06.2019
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Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера

Katherine Schwarzenegger ja Chris Pratt

ФОТО: Jordan Strauss / AP

Спустя год после начала отношений актер Крис Прэтт и его избранница Кэтрин Шварценеггер сыграли свадьбу в кругу родных и друзей.

Инсайдеры также отметили, что на мероприятии присутствовали родители невесты — Мария Шрайвер и Арнольд Шварценеггер, которые сейчас находятся в разводе. Прибыли также братья невесты Патрик и Кристофер, а также сестра Кристина. Среди гостей был и 6-летний сын Прэтта, рожденный в браке с Анной Фэрис. 

Впервые Крис и Кэтрин предстали перед публикой вместе на премьере фильма «Мстители: Финал». А о помолвке актер сообщил в социальных сетях еще в январе.

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