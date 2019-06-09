Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера

Инсайдеры также отметили, что на мероприятии присутствовали родители невесты — Мария Шрайвер и Арнольд Шварценеггер, которые сейчас находятся в разводе. Прибыли также братья невесты Патрик и Кристофер, а также сестра Кристина. Среди гостей был и 6-летний сын Прэтта, рожденный в браке с Анной Фэрис.