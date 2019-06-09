Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера

Спустя год после начала отношений актер Крис Прэтт и его избранница Кэтрин Шварценеггер сыграли свадьбу в кругу родных и друзей.
Инсайдеры также отметили, что на мероприятии присутствовали родители невесты — Мария Шрайвер и Арнольд Шварценеггер, которые сейчас находятся в разводе. Прибыли также братья невесты Патрик и Кристофер, а также сестра Кристина. Среди гостей был и 6-летний сын Прэтта, рожденный в браке с Анной Фэрис.
Впервые Крис и Кэтрин предстали перед публикой вместе на премьере фильма «Мстители: Финал». А о помолвке актер сообщил в социальных сетях еще в январе.