Найдено возмутительное оправдание для обнародования фото Алибасова в гробу

По словам Жорина, таким образом он хотел поддержать продюсера. Адвокат добавил, что он сейчас не находится в России, поэтому лишен возможности прийти в больницу к Алибасову.

Правозащитник убежден, что когда продюсер выйдет из медикаментозного сна, то прочитает резонансный пост в Instagram и посмеется. По мнению Жорина, легендарный продюсер переживет еще многих своих завистников, передает РИА Новости.

Ранее известный адвокат Сергей Жорин поделился шокирующими снимками. Юрист рассказал, как его друг и клиент Бари Алибасов репетировал свои похороны.

В Instagram Сергей Жорин опубликовал несколько кадров с фальшивого прощания. По словам адвоката, семь лет назад Бари Алибасов позвал всех знакомых на поминки в крематорий.

ФОТО: Instagram