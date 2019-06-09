Бррр! Эстонская биатлонистка покоряет снежные вершины в летней одежде

На фото красотка Гайм покоряет одну из самых высоких гор в Испании. Девушка позирует на снегу в летнем топе и шортах.

26-летняя жительница Тарту поделилась фотографией горного хребта Сьерра-Невада. Гайм подписала снимок хештегом #mybiggestlove или «моя величайшая любовь», из чего следует, что биатлон – не единственная страсть молодой женщины.