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Бррр! Эстонская биатлонистка покоряет снежные вершины в летней одежде

Grete Gaim

ФОТО: Jarek Jõepera/Biathlon.ee

Эстонская биатлонистка, чемпионка мира среди девушек, первая и единственная за всю историю своей страны, Грете Гайм поделилась захватывающим снимком в своем Instagram.

На фото красотка Гайм покоряет одну из самых высоких гор в Испании. Девушка позирует на снегу в летнем топе и шортах.

26-летняя жительница Тарту поделилась фотографией горного хребта Сьерра-Невада. Гайм подписала снимок хештегом #mybiggestlove или «моя величайшая любовь», из чего следует, что биатлон – не единственная страсть молодой женщины.

Самая высокая вершина Сьерра-Невады – Мулхасен высотой 3479 метров, на которой и позирует Грете.

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