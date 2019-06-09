Бррр! Эстонская биатлонистка покоряет снежные вершины в летней одежде

Эстонская биатлонистка, чемпионка мира среди девушек, первая и единственная за всю историю своей страны, Грете Гайм поделилась захватывающим снимком в своем Instagram.
На фото красотка Гайм покоряет одну из самых высоких гор в Испании. Девушка позирует на снегу в летнем топе и шортах.
26-летняя жительница Тарту поделилась фотографией горного хребта Сьерра-Невада. Гайм подписала снимок хештегом #mybiggestlove или «моя величайшая любовь», из чего следует, что биатлон – не единственная страсть молодой женщины.
Самая высокая вершина Сьерра-Невады – Мулхасен высотой 3479 метров, на которой и позирует Грете.