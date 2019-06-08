Константин Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети»

После скандала на шоу «Голос. Дети», который произошел 26 апреля, многие зрители и поклонники переживали за судьбу любимого проекта. В Сети то и дело появлялись предположения, что после некрасивой истории компания Talpa Media, которая является создателем и владельцем формата «Голос», может закрыть российскую версию конкурса, и талантливые мальчишки и девчонки не смогут проявить себя на большой сцене.

Ситуацию прояснил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, ответив на вопрос журналистов: «Стоит ли ждать нового сезона шоу?» Судя по всему, продюсер не намерен отказываться от рейтингового проекта, и хочет продолжить искать юные таланты и в следующем году.

«Конечно, будет новый сезон»,

— сказал Эрнст.

Новый сезон шоу выйдет весной следующего года. Как и прежде, в нем могут принять участие талантливые дети, которые пройдут кастинг, а затем получат шанс выступить на большой сцене. Главная задача на первом этапе: заставить наставников повернуться и дождаться приглашения в команду, после чего начнется планомерная работа по созданию музыкального номера. Отметим, что пока нет данных о том, кто сядет в кресло жюри «Голос. Дети». Ранее продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина рассказала, что певица более не намерена принимать участие в шоу. «Для нас эта история закончена», — сообщила она. Пелагея и Валерий Меладзе пока никак не прокомментировали это решение.

Напомним, что ситуация с финальными итогами шестого сезона шоу «Голос. Дети» вызвала широкий общественный резонанс. После победы в проекте дочери Алсу, которая набрала 56,5% зрительских голосов, в Сети стала распространяться информация о подтасовке результатов — якобы голосование было нечестным.

В знак протеста Светлана Лобода вместе с Аллой Пугачевой решили поощрить проигравших детей и на следующий день пригласили их на дружеское чаепитие, где вручили награду «Звезда Аллы». Певицы также пообещали помочь молодым дарованиям в продвижении карьеры. Многие звезды потребовали проверить справедливость результатов конкурса: среди них были Валерий Меладзе и Иосиф Пригожин.

Первый канал прислушался к мнению большинства и привлек к работе международную компанию Group-IB, сотрудничающую с Интерполом. По ходу расследования специалисты выявили накрутку голосов за Микеллу Абрамову, после чего руководство приняло решение об аннулировании результатов.

После этого на Первом канале был проведен спецвыпуск передачи, на который вновь пригласили всех финалистов. В конце программы Константин Эрнст признался, что все станут победителями в этом сезоне и получат по миллиону рублей на продвижение карьеры. Отметим, что дочь Алсу решила не участвовать в спецвыпуске, а выигранный миллион передала на благотворительность.

Певица Алсу и ее дочь Микелла. ФОТО: Шоу "Голосю Дети"