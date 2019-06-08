Фанаты «Звёздных войн», приготовьтесь! Появились фото нового аттракциона в Диснейленде

Пройдя через ворота, посетители сразу попадают на планету Батуу, а точнее — сразу к аванпосту "Чёрный шпиль". Рядом с ним просто нельзя пропустить "Тысячелетнего сокола", пристроившегося в ангаре. По всей территории парка звучит музыка из фильмов и гуляют герои киновселенной. Встречаются даже оригинальные персонажи, например, девушка Рейчел, убирающая улицу, расскажет гостям, как переехала в аванпост совсем недавно. Каждый работник парка придумывает для себя историю, основанную на каноне, чтобы развлекать посетителей и прибавлять колоритности месту. Гостям парка всегда рады, но это не значит, что не нужно быть осторожным — повсюду уши Первого ордена и патрулируют штурмовики. Помимо того что парк выглядит как часть киновселенной, перенесённая в реальный мир, в нём также имеются различные аттракционы. Например, "Тысячелетний сокол. Бег контрабандиста" — это реальная кабина, рассчитанная на 6 членов экипажа, который должен будет сбежать от погони. А ещё можно скачать специальное приложение, которое будет переводить гостям инопланетные языки и показывать доступные для прохождения квесты.