Рэпер Гуф попал в больницу
Поклонники культового рэпера Гуфа обеспокоены состоянием его здоровья. Артист сообщил, что попал в больницу с травмой плеча. При этом он не рассказывает, что именно с ним произошло, пишут Дни.ру.
В окружении Гуфа также не комментируют случившееся. Алексей Долматов опубликовал в своем Instagram фото из больничной палаты. На снимке рэпер демонстрирует забинтованное плечо. Представитель исполнителя отказалась объяснить, что же с ним произошло. "Комментарии не даем", – заявила помощница Долматова телеканалу "360".