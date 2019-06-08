Сб, 8.06.2019
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Рэпер Гуф попал в больницу

Рэпер Гуф

ФОТО: Instagram

Поклонники культового рэпера Гуфа обеспокоены состоянием его здоровья. Артист сообщил, что попал в больницу с травмой плеча. При этом он не рассказывает, что именно с ним произошло, пишут Дни.ру.

В окружении Гуфа также не комментируют случившееся. Алексей Долматов опубликовал в своем Instagram фото из больничной палаты. На снимке рэпер демонстрирует забинтованное плечо. Представитель исполнителя отказалась объяснить, что же с ним произошло. "Комментарии не даем", – заявила помощница Долматова телеканалу "360".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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