Сб, 8.06.2019
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  • Какая она счастливая! Меган Маркл впервые вышла в свет после рождения первенца

Какая она счастливая! Меган Маркл впервые вышла в свет после рождения первенца
ГАЛЕРЕЯ!

Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые вышли в свет вместе после рождения малыша, сообщает Daily Mail!

Меган, которая впервые стала матерью 6 мая, вместе с мужем принцем Гарри посетила военный парад по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II. Парад состоялся на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне. По традиции, официальный день рождения королевы торжественно отмечается во вторую субботу июня, хотя настоящий день рождения королева отметила еще 21 апреля.От плаца экипаж Ее Величества проедет по улице Мэлл к Букингемскому дворцу. После этого королевская семья соберется на балконе монаршей резиденции, чтобы поприветствовать публику, участников парада и пилотов Королевских ВВС, которые пролетят над центром Лондона. В честь королевы также будет салют из 41-го артиллерийского орудия.

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл появилась на публике первый раз после родов. 

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