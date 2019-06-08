Какая она счастливая! Меган Маркл впервые вышла в свет после рождения первенца

Меган, которая впервые стала матерью 6 мая, вместе с мужем принцем Гарри посетила военный парад по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II. Парад состоялся на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне. По традиции, официальный день рождения королевы торжественно отмечается во вторую субботу июня, хотя настоящий день рождения королева отметила еще 21 апреля.От плаца экипаж Ее Величества проедет по улице Мэлл к Букингемскому дворцу. После этого королевская семья соберется на балконе монаршей резиденции, чтобы поприветствовать публику, участников парада и пилотов Королевских ВВС, которые пролетят над центром Лондона. В честь королевы также будет салют из 41-го артиллерийского орудия.