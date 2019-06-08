В сети обсуждают возможный роман между Леди Гагой и Брэдли Купером

People сообщил о том, что 33-летняя Ирина Шейк и 44-летний Брэдли Куперокончательно расстались после четырех лет отношений. По данным издания, в настоящее время модель и актер решают, с кем останется их двухлетняя дочь Лея. А вот пользователи Twitter уже гадают, как скоро Брэдли Купер объявит о романе с 33-летней Леди Гагой. Многие уверены, что у звезд вспыхнули чувства во время съемок фильма "Звезда родилась" (A Star Is Born), пишет Сплетник.
Итак, Брэдли Купер и Леди Гага оба одиноки... Мы все знаем, что будет дальше.
Вангую прямо сейчас, что у Леди Гаги будет сын от Брэдли Куперса к концу года.
Кто-нибудь в шоке от этого? Уверена, что Купер и Гага будут вместе.
Брэдли и Гага теперь могут наконец-то признаться в своих чувствах,
— вот такие посты можно найти в Twitter.
Слухи о том, что отношения Леди Гаги и Брэдли Купера перешли за рамки дружеских, появились после их совместного выступления на сцене кинотеатра Dolby в Лос-Анджелесе. Они пели дуэтом и нежно касались друг друга. Каждый, кто это видел, был уверен, что между ними пробежала искра и все происходящее можно считать публичным признанием в любви. Однако певица, которая в феврале этого года рассталась с музыкальным продюсером Кристианом Карино, поспешила опровергнуть новости о романе с актером.
Конечно, люди увидели любовь, ведь именно ее мы хотели показать! Песня Shallow — это песня о любви. С точки зрения актерской игры нам было очень важно быть в контакте. Слушайте, я обнималась с Тони Беннеттом все три года гастролей! Когда поешь о любви, хочешь, чтобы люди чувствовали именно ее,
— вспоминала певица о своем туре с 92-летним джазовым исполнителем.
Напомним, Брэдли Купер и Ирина Шейк начали встречаться в 2015 году. В марте 2017 года у них родилась дочь Леа. Новость о расставании актера и модели появилась спустя несколько часов после того, как Ирина была замечена с чемоданом в руках около дома Купера в Лос-Анджелесе. По слухам, она переехала к себе, поскольку отношения селебрити давно охладели.
Источник сообщил The Sun:
Отнощения испортились уже несколько месяцев назад, и Ирина решила, что будет лучше, если она переедет в свой дом. Они пытались быть вместе ради дочери. Но все усилия оказались тщетными. Никто не счастлив.
Заявлений от официальных представителей селебрити пока не поступало.