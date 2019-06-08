В сети обсуждают возможный роман между Леди Гагой и Брэдли Купером

Итак, Брэдли Купер и Леди Гага оба одиноки... Мы все знаем, что будет дальше.

Вангую прямо сейчас, что у Леди Гаги будет сын от Брэдли Куперса к концу года.

Кто-нибудь в шоке от этого? Уверена, что Купер и Гага будут вместе.

Брэдли и Гага теперь могут наконец-то признаться в своих чувствах,

— вот такие посты можно найти в Twitter.

Слухи о том, что отношения Леди Гаги и Брэдли Купера перешли за рамки дружеских, появились после их совместного выступления на сцене кинотеатра Dolby в Лос-Анджелесе. Они пели дуэтом и нежно касались друг друга. Каждый, кто это видел, был уверен, что между ними пробежала искра и все происходящее можно считать публичным признанием в любви. Однако певица, которая в феврале этого года рассталась с музыкальным продюсером Кристианом Карино, поспешила опровергнуть новости о романе с актером.

Конечно, люди увидели любовь, ведь именно ее мы хотели показать! Песня Shallow — это песня о любви. С точки зрения актерской игры нам было очень важно быть в контакте. Слушайте, я обнималась с Тони Беннеттом все три года гастролей! Когда поешь о любви, хочешь, чтобы люди чувствовали именно ее,

— вспоминала певица о своем туре с 92-летним джазовым исполнителем.

Напомним, Брэдли Купер и Ирина Шейк начали встречаться в 2015 году. В марте 2017 года у них родилась дочь Леа. Новость о расставании актера и модели появилась спустя несколько часов после того, как Ирина была замечена с чемоданом в руках около дома Купера в Лос-Анджелесе. По слухам, она переехала к себе, поскольку отношения селебрити давно охладели.

Источник сообщил The Sun:

Отнощения испортились уже несколько месяцев назад, и Ирина решила, что будет лучше, если она переедет в свой дом. Они пытались быть вместе ради дочери. Но все усилия оказались тщетными. Никто не счастлив.