Ольга Бузова приехала на премию МУЗ-ТВ 2019 на троне с верблюдами

Ольга Бузова в очередной раз удивила поклонников необычным образом на красной ковровой дорожке премии МУЗ-ТВ. Звезда приехала на церемонию на специальном троне в сопровождении четырех верблюдов и нескольких мужчин в восточных нарядах. Появление телеведущей стало сенсацией, ведь никто не ожидал, что она устроит настоящее шоу.

Для важного события Ольга выбрала блестящий костюм, состоящий из брюк и укороченного топа, инкрустированного драгоценными камнями. Образ восточной принцессы понравился многим фанатам звезды. Сама же Бузова объяснила, что ее выход на красную ковровую дорожку — это ответ всем недоброжелателям.

«Я хочу сказать, что собаки лают, а караван идет. А еще я хочу поблагодарить всех своих людей: песня «Водица» вот уже несколько дней находится на первых местах во всех ТОПах»,

— поделилась эмоциями артистка.

Позднее Ольга вместе с поклонниками исполнила новый хит. Увидев, как ее поддерживают фанаты, Бузова встала перед ними на колени, в очередной раз признавшись, что именно любовь зрителей помогает ей достигать новых высот и продолжать идти вперед к мечте.

Незадолго до начала церемонии телеведущая рассказала о том, как сильно она волнуется перед вручением статуэток. Ольга давно мечтала о певческой карьере, поэтому каждая номинация и премия имеют для нее огромное значение.

«Уверена, что все номинанты также переживают и хотят получить заветную тарелку. Какой бы ни был результат, я знаю, что мои люди всегда со мной. Спасибо за поддержку, веру в меня и ваши ежедневные голоса»,

— поделилась эмоциями звезда.

А вот ведущая Лера Кудрявцева поспешила напомнить, что это далеко не единственный экстравагантный выход Бузовой на красную ковровую дорожку премии МУЗ-ТВ. Так, в прошлом году артистка появилась перед публикой верхом на коне. Для мероприятия она выбрала розовое платье с длинным шлейфом, в котором выглядела как принцесса.

В 2017 году Ольга появилась на мероприятии в образе русалочки. Специально для премии была создана гигантская ракушка, внутри которой и сидела телеведущая. Тогда артистка выбрала крайне откровенный наряд, состоящий из прозрачного костюма и белой накидки.