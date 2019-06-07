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Ужасающий случай: хулиганы жестоко избили стюардессу Ryanair и ее подругу
Четверо подростков избили двух девушек-лесбиянок, отказавшихся целоваться по просьбе хулиганов. Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на The Sun.
Отмечается, 28-летняя стюардесса Ryanair Мелания Геймонат ехала в одном из лондонских автобусов из Вест Хэмпстеда со своей подругой Крис. Неожиданно к нетрадиционной паре пристали подростки, и начали делать грубые сексуальные намеки.
Как утверждает Мелания, парни вели себя неприлично и просили девушек поцеловаться, чтобы хулиганы смогли "насладиться просмотром". Также нападавшие называли подруг "лесбиянками" и описывали сексуальные позы.
Одна из девушек пыталась отшутиться, однако подростки напали на ее подругу, после чего нанесли ряд ударов Мелания.
Я почувствовала головокружение, и, увидев свою кровь, упала вниз. Я не помню, потеряла я сознание или нет,
- говорит Мелания.
На место происшествия прибыла полиция, арестовавшая подростков-хулиганов.
Absolutely shocking. We must not, and will not, accept this homophobic and misogynist violence in our society. Solidarity to Melania and Chris, and to all in the LGBT+ community for everything they endure for simply being who they are.https://t.co/C4t7lxrr0M— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) June 7, 2019