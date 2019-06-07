Пт, 7.06.2019
Видео: звезды шансона обратились с посланием к жителям Эстонии! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Внимание!

Это содержание предназначено только для взрослых.

Мне уже есть 18 лет. Мне еще нет 18-ти.
  • Limon
  • Жизнь
  • Ужасающий случай: хулиганы жестоко избили стюардессу Ryanair и ее подругу

Ужасающий случай: хулиганы жестоко избили стюардессу Ryanair и ее подругу
Внимание, шок-контент!

Melanie Gaymount (paremal) jagas sotsaalmeedias endast ja tüdruksõbrast vahetult pärast kallaletungi tehtud fotot

ФОТО: Melanie Geymonat / Facebook

Четверо подростков избили двух девушек-лесбиянок, отказавшихся целоваться по просьбе хулиганов. Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на The Sun.

Отмечается, 28-летняя стюардесса Ryanair Мелания Геймонат ехала в одном из лондонских автобусов из Вест Хэмпстеда со своей подругой Крис. Неожиданно к нетрадиционной паре пристали подростки, и начали делать грубые сексуальные намеки.

Как утверждает Мелания, парни вели себя неприлично и просили девушек поцеловаться, чтобы хулиганы смогли "насладиться просмотром". Также нападавшие называли подруг "лесбиянками" и описывали сексуальные позы.

Одна из девушек пыталась отшутиться, однако подростки напали на ее подругу, после чего нанесли ряд ударов Мелания.

Я почувствовала головокружение, и, увидев свою кровь, упала вниз. Я не помню, потеряла я сознание или нет,

- говорит Мелания.

На место происшествия прибыла полиция, арестовавшая подростков-хулиганов.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ