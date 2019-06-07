Плагиат или сходство? Клип «Ленинграда» сравнили с роликом Дэвида Боуи

«Ленинград» - i_$uss

Дэвида Боуи - The Next Day (Explicit)

«Значит, Шнуров снял клип про Иисуса? А по-моему, Шнуров зачем-то снял The next day Дэвида Боуи, только без Гэри Олдмена, Марийон Котийяр и Дэвида Боуи», - написала Бешлей.

Она отметила, что возможно автор клипа хотел процитировать Боуи, но, по ее мнению, это не совсем удалось.

«Наверное, можно назвать это обширным цитированием. Но оно очень грубое», - подчеркнула она.

Кроме того, она отметила тот факт, что в случае волны негодования и обвинений в оскорблении чувств верующих, всегда можно сослаться на ранее снятый Боуи клип.

«С другой стороны, тонко: если общественность возмутится (ну, та часть общественности, чьи чувства все время страдают), можно сказать: »Великий Дэвид Боуи такое показывал и ничего«», - указала журналистка.

Ольга Бешлей представила в комментариях покадровое сравнение сцен и образов в обоих клипах.

ФОТО: скриншот https://www.facebook.com/olga.beshley

ФОТО: https://www.facebook.com/olga.beshley

ФОТО: https://www.facebook.com/olga.beshley