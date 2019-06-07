Пт, 7.06.2019
Фото: на собачьей площадке в Ласнамяэ творился ад. Но тут вмешался портал Limon СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Музыка
  • Плагиат или сходство? Клип «Ленинграда» сравнили с роликом Дэвида Боуи

Плагиат или сходство? Клип «Ленинграда» сравнили с роликом Дэвида Боуи
Смотрите видео!

ФОТО: скриншот видео/ коллаж Русский TVNET

Как оказалось, клип российской группы «Ленинград» i_$uss напоминает  ролик на песню The Next Day легендарного Дэвида Боуи. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на отзыв журналистки и писательницы Ольги Бешлей. 

«Ленинград» - i_$uss

Дэвида Боуи - The Next Day (Explicit)

«Значит, Шнуров снял клип про Иисуса? А по-моему, Шнуров зачем-то снял The next day Дэвида Боуи, только без Гэри Олдмена, Марийон Котийяр и Дэвида Боуи», - написала Бешлей. 

Она отметила, что возможно автор клипа хотел процитировать Боуи, но, по ее мнению, это не совсем удалось. 

«Наверное, можно назвать это обширным цитированием. Но оно очень грубое», - подчеркнула она. 

Кроме того, она отметила тот факт, что в случае волны негодования и обвинений в оскорблении чувств верующих, всегда можно сослаться на ранее снятый Боуи клип. 

«С другой стороны, тонко: если общественность возмутится (ну, та часть общественности, чьи чувства все время страдают), можно сказать: »Великий Дэвид Боуи такое показывал и ничего«», - указала журналистка. 

Ольга Бешлей представила в комментариях покадровое сравнение сцен и образов в обоих клипах. 

ФОТО: скриншот https://www.facebook.com/olga.beshley

ФОТО: https://www.facebook.com/olga.beshley

ФОТО: https://www.facebook.com/olga.beshley

Ольга Бешлей - журналистка, писательница и бывший шеф-редактор портала «Батенька, да вы трансформер».

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ