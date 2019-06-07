Анна Плетнева ослушалась супруга и снялась для журнала Playboy
Российская певица, солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева не раз входила в пятерку самых красивых женщин российского шоу-бизнеса. Кроме того, артистка регулярно публикует на своей странице фото провокационного характера, чем, по мнению издания StarHit.ru, злит супруга - бизнесмена Кирилла Сырова.
Исполнительница множество раз становилось героиней мужских журналов и эротических фотосессий. В какой-то момент муж объяснил Анне, что он устал от того, что миллионы мужчин смотрят на ее полуголые фото.
Кроме того, издание утверждает, что предприниматель пригрозил Плетневой, что если она нарушит обещание, то это "приведет к серьезным последствиям".
Но, Анна ослушалась. Красавица снялась для обложки журнала Playboy, который вышел накануне ее сольного концерта. На снимках "горячая" брюнетка позирует в роскошном корсете.
Журналисты StarHit.ru, что эти фотографии вызвали скандал в семье артистки. Теперь муж требует звезды окончить карьеру и покинуть шоу-бизнес.