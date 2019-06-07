«Потеряна изюминка»: фанаты не оценили новый имидж Меньшовой

На днях теледива побывала у стилиста. В социальной сети она поделилась полученным результатом. Мастер Слава Гордеев сделал ей короткую стрижку. "Ну, погнали! Снова волосы растить!" – подписала снимок звезда.

Поклонникам пришелся по душе новый имидж Юлии. "Красотища какая, упасть – не встать!", "Хороша! Свежа, по-летнему легка!", "В Вашем случае не стрижка Вас украшает, а Вы ее", – сделали искренние комплименты фанаты.

Многие увидели схожесть Юлии с родительницей. "С этой стрижкой так на маму похожи!" – отметила подписчица.

"Просто копия Алентовой", – высказался пользователь Сети.

Аудитория сказала и теплые слова о карьере телеведущей. "Скучаю, не видя Вас в программах. На мой вкус – потеряна изюминка! Смотреть без Ваших потрясающих рассказов неинтересно!" – посетовала обожательница.