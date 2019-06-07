Пт, 7.06.2019
Фото: на собачьей площадке в Ласнамяэ творился ад. Но тут вмешался портал Limon СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • «Потеряна изюминка»: фанаты не оценили новый имидж Меньшовой

«Потеряна изюминка»: фанаты не оценили новый имидж Меньшовой
ФОТО!

Юлия Меньшова.

ФОТО: Kurov Alexander/ITAR-TASS

Юлия Меньшова опубликовала в Instagram новое фото. Ведущая сменила образ.

На днях теледива побывала у стилиста. В социальной сети она поделилась полученным результатом. Мастер Слава Гордеев сделал ей короткую стрижку. "Ну, погнали! Снова волосы растить!" – подписала снимок звезда.

Поклонникам пришелся по душе новый имидж Юлии. "Красотища какая, упасть – не встать!", "Хороша! Свежа, по-летнему легка!", "В Вашем случае не стрижка Вас украшает, а Вы ее", – сделали искренние комплименты фанаты.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Юлия Меньшова (@juliavmenshova) on

Многие увидели схожесть Юлии с родительницей. "С этой стрижкой так на маму похожи!" – отметила подписчица.

"Просто копия Алентовой", – высказался пользователь Сети.

Аудитория сказала и теплые слова о карьере телеведущей. "Скучаю, не видя Вас в программах. На мой вкус – потеряна изюминка! Смотреть без Ваших потрясающих рассказов неинтересно!" – посетовала обожательница.

Отметим, что Юлия вскоре представит зрителям проект под названием "Камера. Мотор. Страна". Он будет посвящен любимым советским фильмам.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ