Врачи рассказали, как избежать теплового удара в жару

Египетские врачи советуют при выходе на улицу в жару надевать свободную одежду из натуральных хлопковых и льняных тканей светлых цветов, лёгкие головные уборы и большие солнцезащитные очки, сообщает РИА "Новости".

Те, кто вынужден в силу профессии долго находиться на улице — а это рабочие, полицейские, торговцы, — должны, конечно, искать тенистые места. Долго стоять на солнце нельзя, чтобы не получить тепловой или солнечный удар,

— пояснил член Египетской медицинской ассоциации по вопросам аллергии и иммунитета Магди Бадран.

Он отметил, что в зависимости от активности в жару в течение дня следует выпивать до трёх-пяти литров воды, — понемногу каждые 10 минут. Также при высоких температурах воздуха следует чаще принимать прохладный душ или просто умываться холодной водой.

В случае возникновения неприятных симптомов в жаркие дни надо немедленно найти прохладное помещение с кондиционером, отдохнуть, выпить большое количество чистой питьевой воды или специальный спортивный напиток,

— рассказал специалист.

По словам врача, в жару следует отказаться от сладкой газировки, кофе, чёрного чая, фастфуда, жирных тяжёлых блюд, солёных, копчёных и маринованных продуктов. Восстановить силы поможет стакан молока или зелёный чай с натуральной мятой.