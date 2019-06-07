Трагически погиб трехлетний сын популярного американского певца

Сын популярного американского певца в стиле кантри и автора песен Грейнджера Смита погиб в результате трагического несчастного случая, произошедшего дома, в городе Джорджтаун (штат Техас).
Трехлетний мальчик по имени Ривер (River в переводе «река») утонул. Точные обстоятельства его гибели не приводятся. Предполагается, что он мог упасть в бассейн.
39-летний певец и его жена Эмбер сообщили о смерти сына в соцсетях. По словам Эмбер Смит, усилия врачей не помогли вернуть ребенка к жизни. Супруги Смит решили пожертвовать органы погибшего ребенка для пересадки другим детям.
Как сообщает издание People, у Смита и его супруги, поженившихся в 2010 году, есть еще пятилетний сын Линкольн и семилетняя дочь Лондон.