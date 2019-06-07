Трагически погиб трехлетний сын популярного американского певца

Трехлетний мальчик по имени Ривер (River в переводе «река») утонул. Точные обстоятельства его гибели не приводятся. Предполагается, что он мог упасть в бассейн.

39-летний певец и его жена Эмбер сообщили о смерти сына в соцсетях. По словам Эмбер Смит, усилия врачей не помогли вернуть ребенка к жизни. Супруги Смит решили пожертвовать органы погибшего ребенка для пересадки другим детям.