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Трагически погиб трехлетний сын популярного американского певца

Грейнджер Смит с супругой.

ФОТО: Scanpix / AFF-USA.com / AFF/PA Images

Сын популярного американского певца в стиле кантри и автора песен Грейнджера Смита погиб в результате трагического несчастного случая, произошедшего дома, в городе Джорджтаун (штат Техас). 

Трехлетний мальчик по имени Ривер (River в переводе «река») утонул. Точные обстоятельства его гибели не приводятся. Предполагается, что он мог упасть в бассейн.

39-летний певец и его жена Эмбер сообщили о смерти сына в соцсетях. По словам Эмбер Смит, усилия врачей не помогли вернуть ребенка к жизни. Супруги Смит решили пожертвовать органы погибшего ребенка для пересадки другим детям.

Как сообщает издание People, у Смита и его супруги, поженившихся в 2010 году, есть еще пятилетний сын Линкольн и семилетняя дочь Лондон.

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