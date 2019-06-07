Актер Алексей Булдаков ничего не оставил в наследство своему сыну

Бывшая любовница и мать единственного сына ушедшего из жизни актера Алексея Булдакова Зинаида Старостенко рассказала, что известный отец даже не упомянул своего ребенка в завещании, отписав все имущество своей бывшей жене Людмиле, пишет StarHit.

«Я не понимаю, почему мой сын должен остаться ни с чем. Люся твердила, что он ей как сын, нагло просила звать ее мамой, хотя родная мать жива. Это же кощунство!» - заявила она в «Прямом эфире».

Она добавила, что Булдаков редко виделся с сыном, несмотря на страстные отношения в 1987 году.

«Человек говорил: "Я тебя люблю!" Через три месяца я забеременела. Алексей сказал, что мы распишемся, ребенка он запишет на себя. Сына признал, но с женитьбой решил повременить. Впрочем, это было неважно, нужно было поднимать сына. А эту роль он сыграл плохо», – сказала женщина.

После рождения сына в 1988 году Булдаков женился на другой женщине, и в той паре больше не родилось детей. Однажды Булдаков с Людмилой даже приехали к Зинаиде и сыну актера, чтобы познакомиться.

«Он приехал ко мне с Люсей. Она была в красном платье, с черными волосами (я почувствовала, что она играла в "инспекцию"), отметила, что походка у ребенка, как у Леши. И тут он говорит: "Отдай мне Ваньку!" Это был двойной удар: сначала он выбрал другую, а теперь захотел забрать сына», – сказала она.