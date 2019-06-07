Камера все зафиксировала! Бейонсе приревновала супруга и стала мемом в Сети

Возле знаменитой американской артистки сидела незнакомка, которая заговорила с рэпером. Из-за этой ситуации ревнивая реакция Бейонсе быстро превратилась в мем в социальных сетях.

А получилось все очень забавно: рядом со звездным супругами сидела жена владельца "Голден Стэйт Уорриорз" Николь Каррен, которая попыталась поговорить с рэпером Джей Зи.

Бейонсе, которая перед этим улыбалась, сразу сделала серьезным выражение лица и посмотрела на женщину и мужа. После их разговора певица показала, что якобы меняет позу и толкнула брюнетку.

Клянусь, Бейонсе выглядит так, словно она собирается вцепиться в эту девушку,

– написал один из пользователей в Twitter.