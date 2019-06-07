Пт, 7.06.2019
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Камера все зафиксировала! Бейонсе приревновала супруга и стала мемом в Сети
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Beyonce ja Jay-Z NBA korvapallimängul.

ФОТО: Scanpix/AFP

Известная певица Бейонсе, которая недавно рассказала о второй беременности, вместе с мужем Джей Зи посетили баскетбольный матч "Голден Стейт Уорриорз" и "Торонто Рэпторс" в Окленде, Калифорния. 

Возле знаменитой американской артистки сидела незнакомка, которая заговорила с рэпером. Из-за этой ситуации ревнивая реакция Бейонсе быстро превратилась в мем в социальных сетях.

А получилось все очень забавно: рядом со звездным супругами сидела жена владельца "Голден Стэйт Уорриорз" Николь Каррен, которая попыталась поговорить с рэпером Джей Зи.

Бейонсе, которая перед этим улыбалась, сразу сделала серьезным выражение лица и посмотрела на женщину и мужа. После их разговора певица показала, что якобы меняет позу и толкнула брюнетку.

Клянусь, Бейонсе выглядит так, словно она собирается вцепиться в эту девушку,

– написал один из пользователей в Twitter.

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