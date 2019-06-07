Зато откровенно: Хилари Суонк неудачно подчеркнула декольте кожаным бюстгальтером

В фильме режиссера Грант Спуторе Суонк играет главную роль. По сюжету ленты человечество уничтожено, однако в бомбоубежище хранятся тысячи эмбрионов. Из одного из них героиня Суонк выращивает девочку, обучает ее всему, что умеет сама, однако в один момент в это бомбоубежище проникает некая неизвестная женщина, которая меняет мировоззрение девочки и все идет не так.