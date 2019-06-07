Зато откровенно: Хилари Суонк неудачно подчеркнула декольте кожаным бюстгальтером
Хилари Суонк посетила премьерный показ фильма "Я мать", который прошел в Лос-Анджелесе, пишет tsn.ua.
В фильме режиссера Грант Спуторе Суонк играет главную роль. По сюжету ленты человечество уничтожено, однако в бомбоубежище хранятся тысячи эмбрионов. Из одного из них героиня Суонк выращивает девочку, обучает ее всему, что умеет сама, однако в один момент в это бомбоубежище проникает некая неизвестная женщина, которая меняет мировоззрение девочки и все идет не так.
На премьере фильма Хилари Суонк появилась в кожаном бюстгальтере и черной макси-юбке, который, увы, не лучшим образом подчеркивал грудь актрисы.
На лицо она нанесла легкий макияж с румянами на щеках и розовый блеск на губы. Из украшений на Суонк было несколько колец на пальцах и серьги-гвоздики в ушах.