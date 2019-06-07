В Германии зверски убили участницу шоу «У Украины есть талант»

33-летняя украинская танцовщица Алла Клишта найдена убитой в Германии. Девушка принимала участие в шоу "Україна має талант" в 2011 году, а также выступала на сцене его немецкого и румынского аналогов. Алла Клишта является рекордсменом Украины по количеству одновременно раскрученных обручей. Алла прокрутила 102 хула-хупа, общий вес которых составляет 20 килограммов.

Алла Клишта пропала в конце апреля текущего года. Девушка не появилась на плановом выступлении во Франкфурте. Об этом сообщает The Daily Mail.

Спустя несколько недель стало известно, что Аллу Клишту убили, а затем бросили в реку на юго-западе Германии. Тело участницы талант-шоу было найдено еще 18 мая, однако сообщили об этом только сейчас.

Полиция подозревает в убийстве Аллы Клишты ее 30-летнего бывшего бойфренда, однако его имя сотрудники правоохранительных органов не называют.