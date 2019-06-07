Что получит везунчик, который найдет корону «мисс Евразия»

Анна Костенко, принесшая Украине победу на конкурсе красоты, ищет «мужественного рыцаря», который вернет украденную корону, и обещает выйти за него замуж.

Красавица заявила, что ее сердце свободно, а пропажа, возможно, — воля судьбы, которая подарит ей надежду и опору в лице достойного человека.

Я надеюсь, что в этом мире ещё остались сильные духом мужчины, которые смогли бы помочь мне её вернуть. <...> Мое сердце свободно. И, если такой мужчина найдется и вернет мне корону, я готова выйти за него замуж,

- сказала Анна.

Недавно девушка рассказала своим 347 тыс. подписчиков в Instagram, что драгоценность похитили, когда она оставила ее в номере отеля.

При этом модель указала локацию — гостиницу Sueno Hotels Deluxe Belek в Анталии (Турция). И отметила, что горничная слышала в номере русскую речь.

К сожалению, недолго я радовалась своей победе на Miss Eurasia 2019. Пропала корона. Я ненадолго оставила ее в номере отеля, а когда вернулась, короны уже не было. Ужасно обидно, я так мечтала показать ее своим родным,

- призналась она.