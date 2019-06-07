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Что получит везунчик, который найдет корону «мисс Евразия»
Пять фото будущей жены...

Анна Костенко

ФОТО: Instagram

Ранее победительница конкурса «Мисс Евразия — 2019» рассказала, что ее корону похитили из номера отеля, где она отдыхала. А теперь записала ролик с просьбой о помощи и обещанием необычной награды.

Анна Костенко, принесшая Украине победу на конкурсе красоты, ищет «мужественного рыцаря», который вернет украденную корону, и обещает выйти за него замуж.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Красавица заявила, что ее сердце свободно, а пропажа, возможно, — воля судьбы, которая подарит ей надежду и опору в лице достойного человека.

Я надеюсь, что в этом мире ещё остались сильные духом мужчины, которые смогли бы помочь мне её вернуть. <...> Мое сердце свободно. И, если такой мужчина найдется и вернет мне корону, я готова выйти за него замуж, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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- сказала Анна.

Недавно девушка рассказала своим 347 тыс. подписчиков в Instagram, что драгоценность похитили, когда она оставила ее в номере отеля.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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При этом модель указала локацию — гостиницу Sueno Hotels Deluxe Belek в Анталии (Турция). И отметила, что горничная слышала в номере русскую речь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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К сожалению, недолго я радовалась своей победе на Miss Eurasia 2019. Пропала корона. Я ненадолго оставила ее в номере отеля, а когда вернулась, короны уже не было. Ужасно обидно, я так мечтала показать ее своим родным, 

- призналась она. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Сначала Анна писала, что все равно корону нельзя продать, а в деле будут разбираться компетентные органы. Но теперь, видимо, решилась на отчаянные меры.

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