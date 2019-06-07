Официально: Брэдли Купер и Ирина Шейк разорвали отношения

Об этом сообщает издание People. Сейчас голливудская пара живет отдельно, а юристы согласовывают вопрос об опеке над их общей дочерью Леей, которой исполнилось всего 2 года.

Многие пользователи сети предположили, что причиной для разрыва отношений 33-летней Ирины Шейк и 44-летнего Брэдли Купера стал выход романтической киноленты «Рождение звезды». Однако инсайдеры утверждают, что голливудская пара хотела объявить о завершении отношений за несколько месяцев до премьеры фильма. Но Ирина и Брэдли вынуждены были отложить эту информацию, поскольку она могла навредить успеху его дебютной режиссерской работы в «Рождении звезды».

Ирина и Брэдли с дочерью. ФОТО: Fernando Allende/Broadimage/Scanpix

«В течение нескольких месяцев они просто создавали видимость того, что у них все хорошо. Они решили отложить свой разрыв, так как в карьере Брэдли тогда случился сильный подъем, а любые подобные новости могли бы отвлечь на себя внимание», – рассказал инсайдер.

Леди Гага и Брэдли Купер ФОТО: Mike Blake / Reuters/Scanpix

Впервые о разладе между Ириной и Брэдли заговорили после выступления актера со своей коллегой Леди Гагой по фильму «Рождение звезды», что произошло на церемонии награждения «Оскар-2019». Во время исполнения песни Shallow все зрители заметили так называемую «химию», которую поклонники потом бурно обсуждали в социальных сетях. Несмотря на то, что на церемонии награждения вместе с Купером присутствовала Ирина Шейк, он откровенно флиртовал с Леди Гагой на сцене. Однако певица опровергала все слухи о романе и заявила, что это – часть их образа из фильма «Рождение звезды».

Леди Гага ФОТО: Jennifer Graylock / PA Wire/PA Images/Scanpix