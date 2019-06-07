Фото: Кайли Миноуг напугала фанатов пластикой лица

Однако все внимание поклонников было приковано отнюдь не к роскошному наряду 51-летней артистки. Единственное, что принялись обсуждать фанаты певицы — это лицо Кайли, изменившееся до неузнаваемости. «Королева ботокса», «Кайли переборщила», «Кажется, у Кайли Миноуг и Николь Кидман один пластический хирург», «Вчерашняя Кайли в платье из будущего», — иронизировала публика в комментариях к снимкам.