Танцы на крыше и море шампанского! Kanal2 с шиком отметил начало летнего сезона

В четверг Kanal2 также отметил выход в эфир летней новостной передачи «Suvereporter», ведущими которой стали разные известные личности.

«Suvereporter» держит руку на пульсе всех интересных событий, происходящих в Эстонии и за рубежом. В дополнение к актуальным новостям, летняя новостная программа осветит различные крупные события и удивит интересными гостями. Музыка, лайфхаки и новости дополняются интересными и здоровыми летними рецептами, а также многим другим!

Смотри передачу «Suvereporter» каждый будний день в 19:00 на Kanal2.