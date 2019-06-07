Танцы на крыше и море шампанского! Kanal2 с шиком отметил начало летнего сезона
Шикарная погода, которая стоит в Таллинне последние несколько дней, привнесла свою изюминку в ежегодную вечеринку по случаю начала летнего сезона на Kanal2!
В четверг Kanal2 также отметил выход в эфир летней новостной передачи «Suvereporter», ведущими которой стали разные известные личности.
«Suvereporter» держит руку на пульсе всех интересных событий, происходящих в Эстонии и за рубежом. В дополнение к актуальным новостям, летняя новостная программа осветит различные крупные события и удивит интересными гостями. Музыка, лайфхаки и новости дополняются интересными и здоровыми летними рецептами, а также многим другим!
Смотри передачу «Suvereporter» каждый будний день в 19:00 на Kanal2.
«Suvereporter+» выходит в эфир по субботам и воскресеньям также в 19:00.