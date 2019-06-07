Пять необычных фактов о каждом знаке Зодиака

Рак

1. Самый неразгаданный и таинственный знак. Рак - это неразгаданная тайна не только для близких, но и для астрологов. У него есть принцип: все держать в себе. Поэтому истинные чувства и их глубина оказываются неведомы для всех окружающих, кроме самого Рака.

2. Очень подвижный, любознательный и открытый для всего нового. Рак предпочитает разнообразие рутине, поэтому готов изучать этот мир и открывать для себя новые границы.

3. Лидер с большой буквы. Рак - инициатор, предназначение которого - вести за собой людей, направлять их.

4. Видит людей насквозь. Благодаря сильной интуиции Рак отлично разбирается в людях. Он умет видеть таланты, чувства и намерения каждого и готов помогать другим, подсказывая направление в жизни.

5. Нацелен на успех, но часто терпит провалы. Рак целеустремлен, но обычно теряет реальный взгляд на жизнь, поддаваясь несбыточным мечтам.

Лев

1. Самый яркий представитель зодиакального круга. Авторитетная натура, которая несет в мир свой внутренний свет.

Лев - хороший организатор, он самоуверен, талантлив и горд. К тому же отличается кипучей энергией и огромным творческим потенциалом.

2. Вдохновляет людей. Лев прекрасно чувствует себя среди людей, не боится быть самим собой и привлекать внимание. Это публичная личность, которая вдохновляет окружающих одним лишь своим присутствием.

3. Искренний и честный во всем. Порой Лев ведет себя очень наигранно и драматично,

но все его поступки и слова идут из глубины души - совершенно искренне. Да, он такой, какой есть, и не пытается прятаться за маской, чтобы приукрасить себя.

4. Умеет себя подать. Лев всегда в центре внимания, поскольку на него интересно смотреть. Его таланты, харизма и обаяние привлекают огромное количество поклонников.

5. Привык действовать и побеждать. Лев не ждет - он идет и берет то, что считает достойным себя.

Дева

1. Гибкий и непостоянный знак. Дева легко переносит трудности и перемены, но с трудом может упорядочить свою жизнь. Склонна тратить слишком много времени на мелочи и детали, так и не добираясь до сути дела или вопроса.

2. Видит все в деталях. Дева подмечает малейшие нюансы во всем.

Благодаря этой способности она может фокусироваться на недостатках и пытаться все усовершенствовать, в том числе и себя.

3. Среди Дев больше всего миллионеров и миллиардеров. Именно Девы умеют тщательно учитывать все детали и терпеливо идти к успеху. К тому же это очень экономные и тщательно продумывающие свои траты люди.

4. Живет в материальном мире, забывая про духовную составляющую. Успех придет к Деве тогда, когда она найдет баланс между материальной и духовной частью жизни.

5. Может помчатся за любовью на край света. Несмотря на свой прагматизм, Дева - очень романтичная натура, готовая бросить все ради настоящей любви.

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