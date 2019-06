Умер шестикратный обладатель премии «Грэмми» Dr. John

Dr. John перестал выходить на сцену еще в 2017 году. Однако за свою музыкальную карьеру, начавшуюся в 1968 году с выпуска альбома Gris Gris, исполнитель получил шесть премий «Грэмми». Известность и коммерческий успех Dr. John принесла пластинка In the Right Place, выпущенная в 1973 году.