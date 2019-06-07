Пт, 7.06.2019
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Умер шестикратный обладатель премии «Грэмми» Dr. John

Dr. John

ФОТО: JONATHAN BACHMAN / REUTERS

Американский музыкант Малколм Джон Ребеннэк-младший, выступавший под псевдонимом Dr. John, скончался на 78-м году жизни. Информация об этом появилась в его Twitter-аккаунте.

В посте, опубликованном его родственниками, сообщается, что Dr. John умер на рассвете от сердечного приступа. Семья благодарит всех, кто работал с музыкантом, и просит проявить уважение к частной жизни артиста, передает Lenta.

Dr. John перестал выходить на сцену еще в 2017 году. Однако за свою музыкальную карьеру, начавшуюся в 1968 году с выпуска альбома Gris Gris, исполнитель получил шесть премий «Грэмми». Известность и коммерческий успех Dr. John принесла пластинка In the Right Place, выпущенная в 1973 году.

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