Охранника Пенкина нашли запертым в машине с огнестрельным ранением

Мужчина по имени Игорь работает у Пенкина уже несколько лет. В последнее время у охранника артиста возникли трудности — он взял несколько кредитов, но выплачивать их вовремя не получалось. Игорь накопил задолженность более 1,3 миллиона рублей. Сам Пенкин был в курсе проблем своего подчиненного и помогал ему, насколько это было возможно, сообщает «Московский комсомолец».

Известно, что незадолго до инцидента мужчина поссорился со своей возлюбленной — именно она обнаружила Игоря с черепно-мозговой травмой в автомобиле. Поводом для ссоры стали все те же финансовые трудности. Вероятно, мужчина счел, что справиться с ними так и не сможет, и решился на радикальный шаг.