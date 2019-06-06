Жена рэпера Мота показала округлившийся живот

История любви рэпера Мота и модели Марии Гураль больше трех лет восхищает поклонников. Артист постоянно снимает любимую женщину в клипах, а она, в свою очередь, то и дело публично признается ему в чувствах. В январе прошлого года Мария подарила супругу сына Соломона, а накануне появились подозрения, что у пары скоро родится еще один малыш.

5 июня влюбленные появились вместе на вручении модной премии. Для красной ковровой дорожки Мельникова выбрала черное платье, которое подчеркнуло перемены в ее фигуре. А позже избранница рэпера опубликовала в социальных сетях фото, на котором Мот нежно держит ее за живот.

«Эти фото — любовь. Они отображают нашу любовь: страсть, эмоции, единство, танцы», — рассказала модель.

Поклонники тут же начали поздравлять Мота и его 28-летнюю супругу со скорым прибавлением в семье. «Кажется, Маша снова беременна. Это так прекрасно, ведь вы действительно любите друг друга», «В Black Star массовое пополнение. Сначала Тимати с Решетовой признались, что ждут малыша, а сегодня вы», «Моя любимая пара. Очень за вас рада», — делились эмоциями фанаты.

Сами звезды пока официально не подтвердили грядущее пополнение. Вместо этого Мот пошутил: «Мы тут как брат с сестрой. Мари, ты беременна? Кстати, гадаю на картах», — написал музыкант.

Нашлись и те, кто пришел к выводу, что модель просто выбрала не самое удачное платье, создавшее иллюзию округлившегося живота. К слову, в первый раз Мария довольно долго скрывала беременность. Официально пара подтвердила радостное событие лишь после того, как вышел клип на песню «Когда исчезнет слово», в котором рэпер снял жену.