В Лас-Вегасе впервые состоится массовая оргия

Фирма Good Girls Company уже организовывала массовые оргии «Sex Island» на Корибских островах и в Венесуэле, теперь место проведения мероприятия — Лас-Вегас, Невада, США.
По сообщению организаторов, на мероприятии приветствуются алкоголь и наркотики, а основное внимание уделено сексу, пишет foxnews.com.
В действии примут участие 100 девушек и 50 мужчин, то есть на одного мужчину рассчитано две девушки.
Массовая оргия состоится с 2 по 5 августа на вилле в пригороде Лас-Вегаса. Конкретное место будет известно только участникам мероприятия, чтобы избежать появления прессы и просто любопытных людей.
Четыре дня и три ночи вечеринок и секса обойдутся участникам в 6000 долларов (5300 евро), еда и напитки входят в стоимость.
«Мы продаем 50 билетов, на каждого мужчину рассчитано по две девушки. Мужчины могут менятся спутницами», - поясняет фирма-организатор.
Купившие билеты должны сораться в аэропорту Лас-Вегаса, оттуда их заберет вертолет и доставит в секретное место проведения мероприятия.
«Мужчины могут насладиться обществом и телами сотни девушек, которые заставят их чувствовать себя королями. Если у клиента есть особые пожелания, свяжитесь с нами. С помощью наших девушек мы их воплотим в жизнь», - говорят пожелавшие остаться анонимными организаторы.
Штат Невада неслучайно выбран в качестве места проведения оргии — там законом разрешено употребление канопли и протитуция.
Если секс и употребления канопли клиенту надоест, он может покататься на лошади или искупаться в бассейне.
Участвовавший в одной из оргий, проходившей на Карибских островах, 33-летний Райан, зубной врач из Нью-Йорка, сказал, что ему очень понравилось. На месте всегда можно было достать каноплю и другие наркотики. По его словам, он успел заняться сексом с двумя девушками уже в лодке на пути к острову.
Страница организаторов!