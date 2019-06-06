В Лас-Вегасе впервые состоится массовая оргия

По сообщению организаторов, на мероприятии приветствуются алкоголь и наркотики, а основное внимание уделено сексу, пишет foxnews.com.

В действии примут участие 100 девушек и 50 мужчин, то есть на одного мужчину рассчитано две девушки.

Массовая оргия состоится с 2 по 5 августа на вилле в пригороде Лас-Вегаса. Конкретное место будет известно только участникам мероприятия, чтобы избежать появления прессы и просто любопытных людей.

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Четыре дня и три ночи вечеринок и секса обойдутся участникам в 6000 долларов (5300 евро), еда и напитки входят в стоимость.

«Мы продаем 50 билетов, на каждого мужчину рассчитано по две девушки. Мужчины могут менятся спутницами», - поясняет фирма-организатор.

Купившие билеты должны сораться в аэропорту Лас-Вегаса, оттуда их заберет вертолет и доставит в секретное место проведения мероприятия.

«Мужчины могут насладиться обществом и телами сотни девушек, которые заставят их чувствовать себя королями. Если у клиента есть особые пожелания, свяжитесь с нами. С помощью наших девушек мы их воплотим в жизнь», - говорят пожелавшие остаться анонимными организаторы.

Штат Невада неслучайно выбран в качестве места проведения оргии — там законом разрешено употребление канопли и протитуция.

Если секс и употребления канопли клиенту надоест, он может покататься на лошади или искупаться в бассейне.