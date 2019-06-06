Чт, 6.06.2019
Достойно восхищения! Звезда эстонского спорта светится от счастья в ожидании второго ребенка СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • 13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта готовится к смене пола

13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта готовится к смене пола

Angelina Jolie and Brad Pitt.

ФОТО: Jaguar/SIPA / Jaguar/SIPA

Биологическая дочь Анжелины Джоли, которой 4 июня исполнилось 44 года, и Брэда Питта с детства считала себя мальчиком и не признавала девчачью одежду. Она всегда предпочитала короткую стрижку и не скрывала своего желания сменить пол, а звездные родители всегда поддерживали решение подростка, пишет Сегодня.

Как сообщает издание La Nacionю, 13-летняя Шайло уже начала принимать гормональные препараты и готовится к операции по смене пола. Пить гормоны подросток начала еще год назад с согласием Анжелины Джоли и Брэда Питта.

ФОТО: PBG / EMPICS Entertainment

Ни Брэд, ни я не хотим указывать ей, как действовать или что чувствовать. Она должна найти свое место. С ранних лет Шайло одевалась как мальчик и просила стричь ее волосы как можно короче,

 — ранее рассказывала Анджелина.

Общество, разумеется, возмущено такой позицией звездных родителей, но голливудские актеры решили дать зеленый свет своим детям в действиях и принятии решений. По их мнению, каждый человек имеет право выбора и никто не может диктовать ему, как правильно жить. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ