13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта готовится к смене пола

Биологическая дочь Анжелины Джоли, которой 4 июня исполнилось 44 года, и Брэда Питта с детства считала себя мальчиком и не признавала девчачью одежду. Она всегда предпочитала короткую стрижку и не скрывала своего желания сменить пол, а звездные родители всегда поддерживали решение подростка, пишет Сегодня.
Как сообщает издание La Nacionю, 13-летняя Шайло уже начала принимать гормональные препараты и готовится к операции по смене пола. Пить гормоны подросток начала еще год назад с согласием Анжелины Джоли и Брэда Питта.
Ни Брэд, ни я не хотим указывать ей, как действовать или что чувствовать. Она должна найти свое место. С ранних лет Шайло одевалась как мальчик и просила стричь ее волосы как можно короче,
— ранее рассказывала Анджелина.
Общество, разумеется, возмущено такой позицией звездных родителей, но голливудские актеры решили дать зеленый свет своим детям в действиях и принятии решений. По их мнению, каждый человек имеет право выбора и никто не может диктовать ему, как правильно жить.