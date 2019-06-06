Ирина Шейк съехала от Брэдли Купера

Некоторые время назад в Сети все чаще стали появляться слухи о том, что Ирина и Брэдли расстались. Пару месяцев назад сплетники и вовсе говорили о том, что актер закрутил роман со своей коллегой по фильму, певицей Леди Гага. Впрочем, тогда певица отрицала все отношения с Купером, кроме дружеских.

На днях знакомый пары сообщил, что их отношения действительно находятся на волоске. По его словам, Ирина и Брэдли находятся на грани расставания, однако пытаются спасти свои отношения ради маленькой дочери.

Видимо, Шейк и Купер все же приняли решение разбежаться. Западные СМИ сообщили, что Ирина съехала из дома Купера и теперь будет жить отдельно.

«Отношения между ними становились все холоднее. Это продолжалось в течение нескольких месяцев. Ирина решила, что будет лучше, если она переедет к себе. Похоже, что их отношениям пришел конец», — сообщил инсайдер.