Чт, 6.06.2019
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  • 62-летняя рабыня Изаура взбудоражила Сеть пикантными фото в трусах и корсете

62-летняя рабыня Изаура взбудоражила Сеть пикантными фото в трусах и корсете
Может не стоило...?

Lucelia Santos

ФОТО: Vladimir Gerdo / Vladimir Gerdo/TASS

Знаменитая бразильская актриса Луселия Сантуш, сыгравшая главную роль в популярном сериале «Рабыня Изаура», удивила поклонников смелым образом, пишет Факты.ua.

62-летняя актриса опубликовала в Instagram пикантные фото, на которых позирует в откровенных образах — в облегающем белом боди и черных чулках в сетку. В таком виде она приняла участие в театрально-поэтическом спектакле.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Поклонники восхитились стройной фигурой актрисы. Известно, что Луселия уже 20 лет является вегетарианкой, она старается употреблять только экологически чистые и натуральные продукты, но иногда позволяет себе кусочек пиццы, которую обожает. Раз в неделю она устраивает себе разгрузочные дни — съедает один апельсин и рис. Также актриса активно занимается спортом — она бегает по 10 километров, много ходит пешком, поднимается на гору Педра-да-Гавеа и ежедневно занимается йогой.

ФОТО: Vladimir Gerdo / Vladimir Gerdo/TASS

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