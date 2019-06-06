62-летняя рабыня Изаура взбудоражила Сеть пикантными фото в трусах и корсете

62-летняя актриса опубликовала в Instagram пикантные фото, на которых позирует в откровенных образах — в облегающем белом боди и черных чулках в сетку. В таком виде она приняла участие в театрально-поэтическом спектакле.

Поклонники восхитились стройной фигурой актрисы. Известно, что Луселия уже 20 лет является вегетарианкой, она старается употреблять только экологически чистые и натуральные продукты, но иногда позволяет себе кусочек пиццы, которую обожает. Раз в неделю она устраивает себе разгрузочные дни — съедает один апельсин и рис. Также актриса активно занимается спортом — она бегает по 10 километров, много ходит пешком, поднимается на гору Педра-да-Гавеа и ежедневно занимается йогой.