Галкин напугал фанатов «траурным» снимком Примадонны

Интернет-пользователи сразу предположили, что случилось что-то плохое, ведь в основном черно-белые снимки выкладывают, когда происходят неприятные события.

Поэтому под публикацией начали появляться комментарии: «Почему черно-белое? Что случилось?», «Не пугайте нас», «Пугачева умерла?» — распереживались фанаты под «похоронным» снимком Примадонны.

Вероятно, мутная диахромная фотография действительно напугала поклонников.

Конечно, они понимали, что Алла Борисовна совсем недавно отметила свой 70-летний юбилей, а это значит, что проблемы со здоровьем наверняка существуют, даже если о них никто и не заявляет публично.

В свою очередь Галкин объяснил, что снимок был сделан вчера на дне рождения, однако не уточнил, на чьем именно.