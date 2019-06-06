Чт, 6.06.2019
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Катастрофа неизбежна: ученые сказали, сколько осталось жить человечеству

TOPSHOT - The sky darkens over the London Eye and the Houses of Parliament in London on October 16, 2017 caused by warm air and dust swept up by storm Ophelia. The sun shone red and the sky darkened to a foreboding orange and brown across parts of Britain on Monday, as a storm swept air and dust in from southern Europe. Social media users shared pictures of ominous-looking clouds blocking out the sun, prompting London's Science Museum to joke on Twitter: "It's not the apocalypse!" Met Office forecaster Grahame Madge said the unusual effect was caused by Ophelia, the hurricane now downgraded to a violent storm which battered Ireland on Monday. / AFP PHOTO / CHRIS J RATCLIFFE

ФОТО: CHRIS J RATCLIFFE/AFP

Аналитическая группа National Centre for Climate Restoration из Австралии, изучив тенденцию климатических изменений, высказали предположение, что человеческая цивилизация вымрет за считанные десятилетия в результате необратимых процессов в атмосфере. И произойдет это буквально через 30-40 лет, пишет Сегодня.

Из-за климатических перемен жизнь человечества сильно изменится в худшую сторону, и это случится очень скоро. Причем настолько, что эти перемены увидит текущее поколение людей, которые ощутят на себе "гнев Земли".

В докладе ученых-аналитиков, сообщается, что при сохранении трендов глобального потепления повышение средней температуры вскоре станет необратимым процессом: уровень мирового океана поднимется, толпы людей и миллионы животных станут мигрировать в другие места. Биосфера планеты будет разрушена практически полностью, что повлечет за собой массовый голод войны, в результате которых исчезнет большинство государств, в первую очередь самых развитых.

"Подъем температуры всего на 2 градуса уже означает, что как минимум миллиард людей вынуждены будут искать новое место жительства. А при менее благоприятных сценариях спрогнозировать масштабы деградации не представляется возможным, вплоть до полного исчезновения цивилизации", — говорится в отчете.

Авторы, среди которых ученые, политики и общественные деятели Австралии, считают: катастрофа неизбежна, но глобальная консолидация человечества может хоть как-то ослабить ее последствия.

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