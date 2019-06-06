Катастрофа неизбежна: ученые сказали, сколько осталось жить человечеству

Из-за климатических перемен жизнь человечества сильно изменится в худшую сторону, и это случится очень скоро. Причем настолько, что эти перемены увидит текущее поколение людей, которые ощутят на себе "гнев Земли".

В докладе ученых-аналитиков, сообщается, что при сохранении трендов глобального потепления повышение средней температуры вскоре станет необратимым процессом: уровень мирового океана поднимется, толпы людей и миллионы животных станут мигрировать в другие места. Биосфера планеты будет разрушена практически полностью, что повлечет за собой массовый голод войны, в результате которых исчезнет большинство государств, в первую очередь самых развитых.

"Подъем температуры всего на 2 градуса уже означает, что как минимум миллиард людей вынуждены будут искать новое место жительства. А при менее благоприятных сценариях спрогнозировать масштабы деградации не представляется возможным, вплоть до полного исчезновения цивилизации", — говорится в отчете.