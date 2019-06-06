Нюша впервые показала фото дочери

"Это пост для наших принцесс. Наверное, они его увидят когда-то. 03.06.2019. В этот день мы с вами очень счастливы", – написала знаменитость.

Подписчики артистки отметили, что фото получилось очень милым и трогательным. Интернет-обыватели попросили знаменитость почаще выкладывать снимки малышки.

"Божечки-кошечки, Какое красивое фото (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Столько счастья в глазах, пусть всегда будут дети, пусть всегда будет мир♥️", "Как же тебе идет быть мамой!" – написали фанаты.

Напомним, что певица Нюша родила дочь в конце 2018 года. Артистка замужем за главным советником президента Международной федерации студенческого спорта Игорем Сивовым.

Некоторое время знаменитость находилась в декретном отпуске, все свое время она посвящала малышке. Однако на днях сообщила, что постепенно возвращается к работе.