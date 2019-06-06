Время не щадит никого: поклонники в ужасе от вида Памелы Андерсон в мини-платье

Модель предстала на красной дорожке в коротком платье на тонких лямках, которое открывало взгляду её фигуру. Образ дополняли маленькая сумочка и туфли на высоком каблуке, а белые уложенные локоны падали на спину.

ФОТО: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Но хотя платье Памелы блестело, а улыбка сияла, сама она уже утратила былой лоск. Поклонники с горечью отметили, что красивейшая актриса, постеры с которой украшали стены и мальчишек, и девчонок, тоже постарела. Возможно, настолько сильным изменениям кожи способствовали и пластические операции — их наличие Андерсон не скрывала.

Боже, что с ней случилось?

Да, не очень. Всему своё время. Колени и ноги, да и остальное. Уже видно возраст

Эх, Памелка, всё, ты бабуля...

стоит отметить, что модели скоро исполнится 52 года. И ни возраст, ни внешние изменения не мешают ее личной жизни, пишет Daily Mail. Сейчас Пэм встречается с 33-летним футболистом сборной Франции Адилем Рами.

ФОТО: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Он мне очень дорог, мы хорошо ладим. Кто знает, как долго это продлится, но пока можно просто наслаждаться жизнью,