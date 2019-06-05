Фотоновость: действительно ли на всемирно известной Таймс-сквер появился огромный рекламный плакат эстонского музыканта?

NOËP выпустил сингл «fk this up» в январе этого года совместно с британской певицей Chinchilla. Кажется, что рекламная кампания песни была доведена до такой степени, что она постер оказался на одной из самых известных площадей в мире.

«Кто-то скажет, что это фотошоп», - написал Кы ппер. По данным Investopedia, рекламные площади на Таймс-сквер стоят от 1,1 до 4 миллионов долларов в год, а самая большая рекламная площадь на площади - 3 миллиона долларов в месяц, или 2,66 миллиона евро.

Хотя у треков NOËP миллионы слушателей, цены на рекламу, однако, довольно кусачие.

«Таймс-сквер» - это торговый район на Манхэттене, Бродвее и Седьмой авеню в Нью-Йорке, где ежедневно проходит около 330 000 человек и более 460 000 пешеходов в загруженные дни, пишет Википедия.