Жара в Таллинне! Жители столицы решили оголиться

Смотрите галерею!В среду столбик термометра в Таллинне поднялся до 25 градусов, а значит, все, у кого есть такая возможность, отправились ближе к водоемам.

На столичных пляжах Пирита и Штромка народу полно с самого утра. Люди в шортах, платьицах, купальниках гуляют, загорают, играют в пляжный волейбол, жарят шашлыки. Самые смелые пробуют купаться, правда, их немного, ведь вода в море пока не успела прогреться.

А как вы проводите этот жаркий летний день?