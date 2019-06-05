«Пострадала психика»: бывшая рассказала о неадекватном поведении Андрея Губина

По словам бывшей возлюбленной звезды, артист вел себя странно. Неадекватное поведение Андрея Губина не было заметно коллегам и поклонникам, однако близкие люди хлебнули по полной.

"Это не совсем болезнь. Просто он много выпивал, думаю, от этого и от вседозволенности у него и пострадала психика, – отметила женщина. – Он вечерами напивался, а потом ночью мне звонил. И его перекрывало то на безумную любовь, то на агрессию. Один раз он сильно наорал на меня. И я перестала с ним разговаривать".

Бывшая возлюбленная исполнителя рассказала, что Губин очень придирчиво относился к внешности своих спутниц. Якобы у Андрея бзик на красоте. Он встречался только с моделями, однако и они ему казались недостаточно идеальными.

"Мог часами обсуждать, что у его бывшей коленки были не той формы. Измерял рост и длину ног чуть ли не с линейкой, вечно придирался к любой царапине на теле", – рассказала экс-девушка Андрея Губина, отметив, что таким образом артист вымещал на женщинах свои комплексы, сам-то он ростом не вышел – всего 160 сантиметров.

Также анонимный источник опроверг слухи о том, что артист живет в нищете. Оказывается, исполнитель всегда был при деньгах. Бывшая охарактеризовала звезду как человека прижимистого. Андрей Губин никогда не дарил подарки и всегда уносил с собой то, что не доел в ресторане.