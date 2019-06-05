Состояние тяжелое: в Сеть просочилось фото отравившегося Алибасова в реанимации

Сейчас продюсер группы «На-На» лежит в реанимации НИИ им. Склифософского. Судя по снимку, жена Лидия Федосеева-Шукшина не отходит от мужа, опутанного многочисленными трубками и датчиками приборов.

На этом фоне доктор химических наук Игорь Родин сообщил, что употребление внутрь подобного раствора, использующегося для очистки труб, может привести к необратимым последствиям.

По словам специалиста, такие средства содержат в себе щелочь, растворяющую ткани и вызывает химический ожог. Эксперт подчеркивает, что выпив большое количество бытовой химии, можно умереть.

«При сильном ожоге человек потом всю жизнь будет жидкой пищей питаться по трубочке. Там щелочь… От щелочи любая ткань разъедается, очень сильные ожоги остаются, плохо заживающие. Зависит от количества», – приводит слова эксперта «Пятый канал».