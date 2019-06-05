С Жерара Депардье сняты обвинения в изнасиловании

Следователям не удалось найти в действиях актера состава преступления. «Подробное расследование, проведенное в рамках процедуры, не позволило доказать выдвинутые обвинения», — сказано в официальном заявлении прокуратуры.

22-летняя француженка, работавшая вместе с Депардье, обвинила актера в изнасиловании и сексуальных домогательствах 27 августа 2018 года. По словам девушки, она дважды стала его жертвой во время «неформальной репетиции театральной пьесы» в парижском доме Депардье, который являлся другом ее отца и консультировал начинающую актрису по поводу карьеры. Сам Жерар сразу опроверг эту информацию.