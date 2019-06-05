«Я в него верила»: Нюша впервые откровенно рассказала о романе с Егором Кридом

Нюша впервые откровенно рассказала о романе с Кридом, в частности, ответила на обвинения в меркантильности, о которой говорил Егор в интервью Юрию Дудю:

«У всех свои комплексы и своя правда. У меня другой взгляд на эту ситуацию, моя причина расставания была в другом. Ну если он так говорит, значит, он так считает. Я встретила парня, у нас завязались чувства, отношения. Мне было понятно, что я — артист и самодостаточная девушка, обеспечивающая семью, он — начинающий артист, который только переехал в Москву. Если бы я не верила в него, то не провела бы с ним и часа. Парню было 18 лет, он, очевидно, талантлив, достаточно смышлён во многих вещах. Я понимала, что пройдёт время и он обязательно добьётся успеха с его амбициями. Поэтому, скорее, когда он говорил об этих вещах, это были его комплексы», — ответила Нюша на вопрос о причинах расставания с Егором Кридом.

Ведущая шоу Татьяна Мингалимова напомнила душераздирающий спич Егора о том, как Нюша объявила ему о расставании. Вот как Крид описал этот роковой день Юрию Дудю:

«Если ты говоришь, что в моих песнях нет души, то я советую послушать песню «Берегу». Она была написана в день, когда мы расстались. Произошло это так: она смотрит мне в глаза и говорит: «Я тебя больше не люблю». И тут мне будто вставили нож в сердце, у меня полилась кровь. Я поехал на студию, мне было настолько больно, и я написал песню «Берегу», — рассказал Крид на шоу «ВДудь».

Нюша этого не помнит, говорит, что решила не оставлять негативные эмоции в своей памяти, но о причинах расставания всё-таки высказалась: