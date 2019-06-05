Ср, 5.06.2019
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Голливуд отдыхает! Пока идут споры, на таллиннской Лаагна-теэ уже снимают крутой боевик
Смотрите видео!

ФОТО: Кадр из видео

В преддверии съемок голливудского боевика, пока власти Таллинна решают – закрывать ли на месяц крупную таллиннскую магистраль Лаагна-теэ, «Народное Утро» сработало на опережение! 

«Мы перекрыли дорогу, отсняли свой шпионский боевик и даже выпустили его в прокат. Никто даже не заметил никаких неудобств! Как тебе такое, Кристофер Нолан?» – шутят ведущие популярного утреннего шоу на «Народном радио».

Алексей Исаченко

ФОТО: Кадр из видео

Смотрите боевик под названием «Никогда не говори Лаагна»! Нам кажется, что на харизматичных радиоведущих Бориса Горского и Алексея Исаченко должен обратить внимание Голливуд.

Напомним, что решение о запрете или разрешении на перекрытие Лаагна теэ на время киносъемок фильма кинокомпании Worner Bros. должна вынести мэрия Таллинна уже на сегодняшнем заседании.

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