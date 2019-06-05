Голливуд отдыхает! Пока идут споры, на таллиннской Лаагна-теэ уже снимают крутой боевик

«Мы перекрыли дорогу, отсняли свой шпионский боевик и даже выпустили его в прокат. Никто даже не заметил никаких неудобств! Как тебе такое, Кристофер Нолан?» – шутят ведущие популярного утреннего шоу на «Народном радио».

Алексей Исаченко ФОТО: Кадр из видео

Смотрите боевик под названием «Никогда не говори Лаагна»! Нам кажется, что на харизматичных радиоведущих Бориса Горского и Алексея Исаченко должен обратить внимание Голливуд.