Ср, 5.06.2019
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  • Наталья Водянова поздравила младшего сына с днем рождения и впервые показала его лицо

Наталья Водянова поздравила младшего сына с днем рождения и впервые показала его лицо

Наталья Водянова и Антуан Арно

ФОТО: SCANPIX

Вчера у 37-летней Натальи Водяновой был двойной праздник: 4 июня день рождения празднуют ее младший сын Роман и возлюбленный — отец ребенка, 41-летний Антуан Арно. Российская супермодель поделилась в Instagram домашними снимками двух именинников, пишет Сплетник.

Ранее она всегда старалась скрыть лица младших детей, трехлетнего Романа и пятилетнего Максима, в соцсети, а сегодня не стала это делать. На архивном фото лицо ребенка хорошо видно.

Нет радостнее момента, чем завтрак чемпионов двух моих родных именинников! Мой муж и самый младший родились в этот солнечный день. Это совершенно точно самый необычный и счастливый день в нашей семье,— написала Наталья, поздравив с днем рождения еще и своего бизнес-партнера Тимона Афинского.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Наталья и Антуан вместе вот уже восемь лет. 2 мая 2016 года родился их первый общий ребенок, который стал первенцем для Арно. Спустя два года Наталья родила Антуану второго сына. Вместе они воспитывают и детей Водяновой от брака с Джастином Портманом: 17-летнего Лукаса, 13-летнюю Неву и 11-летнего Виктора.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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