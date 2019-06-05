Наталья Водянова поздравила младшего сына с днем рождения и впервые показала его лицо

Вчера у 37-летней Натальи Водяновой был двойной праздник: 4 июня день рождения празднуют ее младший сын Роман и возлюбленный — отец ребенка, 41-летний Антуан Арно. Российская супермодель поделилась в Instagram домашними снимками двух именинников, пишет Сплетник.
Ранее она всегда старалась скрыть лица младших детей, трехлетнего Романа и пятилетнего Максима, в соцсети, а сегодня не стала это делать. На архивном фото лицо ребенка хорошо видно.
Нет радостнее момента, чем завтрак чемпионов двух моих родных именинников! Мой муж и самый младший родились в этот солнечный день. Это совершенно точно самый необычный и счастливый день в нашей семье,— написала Наталья, поздравив с днем рождения еще и своего бизнес-партнера Тимона Афинского.
Наталья и Антуан вместе вот уже восемь лет. 2 мая 2016 года родился их первый общий ребенок, который стал первенцем для Арно. Спустя два года Наталья родила Антуану второго сына. Вместе они воспитывают и детей Водяновой от брака с Джастином Портманом: 17-летнего Лукаса, 13-летнюю Неву и 11-летнего Виктора.