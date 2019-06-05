Наталья Водянова поздравила младшего сына с днем рождения и впервые показала его лицо

Ранее она всегда старалась скрыть лица младших детей, трехлетнего Романа и пятилетнего Максима, в соцсети, а сегодня не стала это делать. На архивном фото лицо ребенка хорошо видно.

Нет радостнее момента, чем завтрак чемпионов двух моих родных именинников! Мой муж и самый младший родились в этот солнечный день. Это совершенно точно самый необычный и счастливый день в нашей семье,— написала Наталья, поздравив с днем рождения еще и своего бизнес-партнера Тимона Афинского.