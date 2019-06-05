«Мачо вырос»: 16-летний сын экс-участницы «ВИАГры» вызвал фурор

У Надежды трое детей. Старшего сына Игоря она родила в браке с Александром Лищенко. От второго мужа, Михаила Уржумцева, у звезды две дочери — Мария и Анна. К слову, оба мужа певицы — бизнесмены. В этом году старшему из детей Грановской исполнится 17 лет. Мама поделилась снимком Игоря и поздравила его с окончанием школы.

«Любовь моя! Моя гордость! Мой родной! Сегодня ты — выпускник. И несмотря на то, что мне крайне сложно поверить в то, что ты уже такой большой, самостоятельный, несмотря на то, что мне так сложно тебя отпускать (я работаю над собой), желаю тебе лучшего сценария твоей жизни. Желаю тебе гореть сердцем, не терять интерес к жизни и ощущения счастья, несмотря на преграды. Я всегда буду рядом, даже если однажды окажусь «недосягаемой». Люблю тебя всем сердцем, всей душой...» — написала Надежда на странице в социальной сети.

Поклонники артистки хвалили наследника и восхищались его внешними данными. Сама Надежда вспомнила и о своей бурной юности. Певица рассказала, что в 16-летнем возрасте снимала квартиру с однокурсницами, и как-то ночью в их квартиру хотел проникнуть вор. Надя бесстрашно вылезла в окно третьего этажа и по водосточной трубе спустилась вниз, чтобы добежать до телефона-автомата и вызвать милицию.

«Отреагировали быстро, и в течение 15-20 минут были на месте. Оказалось залезть в жилье пытались наркоманы с целью кражи. И несмотря ни на что, я безмерно благодарна своей маме, Галине Анатольевне Щерба, что отпустила меня, позволила уже в 15 лет жить относительно самостоятельной жизнью и заниматься тем, что я так страстно любила и обожала — танцевать», — поделилась Надежда.