Надя Дорофеева показала идеальную фигуру в купальнике

Судя по всему, сейчас проходят съемки нового клипа группы "Время и стекло". На фото Надя Дорофеева позирует сидя на яхте в красном купальнике. Кадр сделан в Киеве – на Днепре.

В комментариях поклонники оставляют Наде Дорофеевой многочисленные комплименты: "Даже не хватает слов чтобы описать твою невероятно красивую фигуру. Одним словом ты прекрасно выглядишь", "Лето только началось, а ты уже как шоколадка", "Я вижу опасность и это прекрасно".