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Надя Дорофеева показала идеальную фигуру в купальнике

Limon.ee «Время и Стекло» 21.10.2016

ФОТО: Viktor Burkivski

29-летняя украинская певица, солистка группы "Время и стекло" Надя Дорофеева любит радовать поклонников весьма откровенными фото. В этот раз артистка опубликовала яркий снимок, на котором позирует на яхте, пишет Сегодня.

Судя по всему, сейчас проходят съемки нового клипа группы "Время и стекло". На фото Надя Дорофеева позирует сидя на яхте в красном купальнике. Кадр сделан в Киеве – на Днепре.

"Киев. Лето. Съемка", – подписала фото Надя Дорофеева.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В комментариях поклонники оставляют Наде Дорофеевой многочисленные комплименты: "Даже не хватает слов чтобы описать твою невероятно красивую фигуру. Одним словом ты прекрасно выглядишь", "Лето только началось, а ты уже как шоколадка", "Я вижу опасность и это прекрасно".

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